СБУ на границе задержала украинку с психотропами на полмиллиона

СБУ разоблачили преступную группу, участники которой подозреваются в контрабанде псевдоэфедриносодержащих препаратов. Задержаны трое человек

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в разных регионов Украины трех участников преступной группы, подозреваемой в контрабанде псевдоэфедриносодержащих препаратов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, в Ровно сотрудники СБУ задержали гражданку Украины, которая пыталась нелегальным путем ввезти из Европы психотропные вещества.

"На международном пункте пропуска Ягодин правоохранители задержали жительницу областного центра, которая пыталась в ручной клади ввезти из Европы 5,6 тыс таблеток с содержанием псевдоэфедрина", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что по ценам "черного" рынка, из этих таблеток можно изготовить психотропных веществе на сумму около 500 тыс грн.

В это же время, оперативники СБУ задержали в Киеве мужчину - сообщника подозреваемой - при передаче организатору "бизнеса" очередной партии псевдоэфедриносодержащих препаратов (400 таблеток).













Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса. Всем трем задержанным объявлено о подозрении. Следствие продолжается, устанавливаются все причастные к контрабандному каналу поставки наркотиков.

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