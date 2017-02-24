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СБУ на границе задержала украинку с психотропами на полмиллиона

24.02.2017 21:45
СБУ разоблачили преступную группу, участники которой подозреваются в контрабанде псевдоэфедриносодержащих препаратов. Задержаны трое человек
СБУ на границе задержала украинку с психотропами на полмиллиона
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в разных регионов Украины трех участников преступной группы, подозреваемой в контрабанде псевдоэфедриносодержащих препаратов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, в Ровно сотрудники СБУ задержали гражданку Украины, которая пыталась нелегальным путем ввезти из Европы психотропные вещества. 

"На международном пункте пропуска Ягодин правоохранители задержали жительницу областного центра, которая пыталась в ручной клади ввезти из Европы 5,6 тыс таблеток с содержанием псевдоэфедрина", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что по ценам "черного" рынка, из этих таблеток можно изготовить психотропных веществе на сумму около 500 тыс грн.

В это же время, оперативники СБУ задержали в Киеве мужчину - сообщника подозреваемой - при передаче организатору "бизнеса" очередной партии псевдоэфедриносодержащих препаратов (400 таблеток).




Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса. Всем трем задержанным объявлено о подозрении. Следствие продолжается, устанавливаются все причастные к контрабандному каналу поставки наркотиков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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