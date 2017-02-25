В Киеве нацгвардеец ранил себя по неосторожности
25.02.2017 08:30
Военному Нацгвардии выдали оружие, которое оказалось заряженным. Небрежное отношение к военное службе расследует прокуратура
Фото: НГУ
Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту ранения военного Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
Уголовное дело открыли по факту небрежного отношения к военной службе в условиях особого периода.
В одной из воинских частей Киева не обеспечили порядок обращения с оружием и боеприпасами. Оружие, которое выдали военному, оказалось заряженным.
Нацгвардеец по неосторожности ранил себя. Его направили в Киевскую городскую клиническую больницу.
Производство открыли по ч.3 ст. 425 УК.
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