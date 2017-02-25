В Угледаре у матери забрали троих детей из-за наркотиков
В Угледаре сотрудники полиции забрали трех детей у матери, которая дома изготовляла и употребляла наркотики. Об этом сообщает управление Нацполиции.
30-летняя мать вместе с сожителем воспитывает двух мальчиков десяти и двух лет и пятилетнюю девочку. Отец детей отбывает наказание в местах лишения свободы. Семья находилась под контролем правоохранителей.
Полиция обнаружила, что женщина с сожителем и еще четыре человека в квартире употребляют наркотики, пока дети находятся в соседней комнате.
Детей доставили в больницу Угледара. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.
Открыты уголовные производства по факту употребления наркотиков. Мать привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
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