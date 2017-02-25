USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Угледаре у матери забрали троих детей из-за наркотиков

25.02.2017 09:38
Мать троих детей вместе с сожителей и гостями в квартире делала наркотики, пока дети сидели в соседней комнате
В Угледаре у матери забрали троих детей из-за наркотиков
Фото: НПУ

В Угледаре сотрудники полиции забрали трех детей у матери, которая дома изготовляла и употребляла наркотики. Об этом сообщает управление Нацполиции. 

30-летняя мать вместе с сожителем воспитывает двух мальчиков десяти и двух лет и пятилетнюю девочку. Отец детей отбывает наказание в местах лишения свободы. Семья находилась под контролем правоохранителей.

Полиция обнаружила, что женщина с сожителем и еще четыре человека в квартире употребляют наркотики, пока дети находятся в соседней комнате.

накро-дети.jpg

Детей доставили в больницу Угледара. Решается вопрос о лишении матери родительских прав. 

Открыты уголовные производства по факту употребления наркотиков. Мать привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

 Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 