В Угледаре у матери забрали троих детей из-за наркотиков

Мать троих детей вместе с сожителей и гостями в квартире делала наркотики, пока дети сидели в соседней комнате

В Угледаре сотрудники полиции забрали трех детей у матери, которая дома изготовляла и употребляла наркотики. Об этом сообщает управление Нацполиции.



30-летняя мать вместе с сожителем воспитывает двух мальчиков десяти и двух лет и пятилетнюю девочку. Отец детей отбывает наказание в местах лишения свободы. Семья находилась под контролем правоохранителей.



Полиция обнаружила, что женщина с сожителем и еще четыре человека в квартире употребляют наркотики, пока дети находятся в соседней комнате.





Детей доставили в больницу Угледара. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.



Открыты уголовные производства по факту употребления наркотиков. Мать привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.



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