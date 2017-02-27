В Чернигове вооруженный рецидивист ранил двух полицейских: фото
В ходе операции, проведенной подразделением спецназа Главного управления Нацполиции в Черниговской области в одном из спальных массивов Чернигова, был задержан вооруженный автоматом мужчина, подозреваемый в совершении ряда особо тяжких преступлений. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Как отметил начальник ГУ НП в Черниговской области Эдуард Алехин, пытаясь избежать возмездия, преступник применил оружие. Ему удалось ранить двух бойцов спецподразделения. Оба полицейских госпитализированы.
Преступник задержан, относительного него будут проведены все необходимые следственные действия.
Фото: cn.npu.gov.ua
Более подробную информацию в пресс-службе ГУ Нацполиции обещали обнародовать позже.
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