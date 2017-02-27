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Украинец, завербовавший военного по заданию ГРУ, пойдет под суд

27.02.2017 16:34
По данным ГПУ, обвиняемый, действуя по заданию сотрудника российской разведки, завербовал бойца ВСУ с целью сбора сведений военного характера
Украинец, завербовавший военного по заданию ГРУ, пойдет под суд
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Генеральная прокуратура Украины утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который, по данным правоохранителей, по заданию Главного разведуправления Генштаба РФ завербовал украинского военнослужащего с целью получения информации военного характера и передачи ее государству-агрессору. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как установило следствие, обвиняемый, осознавая, что действует в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, госбезопасности Украины, выполняя задание сотрудника российской разведки, с марта по октябрь 2016 года совершил действия, направленные на вербовку украинского военного и дальнейший сбор с целью передачи государству-агрессору сведений военного характера, в том числе представляющих государственную тайну.

Украинца обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), сейчас он находится под стражей. Ему грозит от 12 до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.

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Ранее сегодня, 27 февраля, сообщалось, что суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы женщину - информатора террористической организации ДНР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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