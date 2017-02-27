За день в Донбассе 56 обстрелов, один боец получил ранение
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 56 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения.
На мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов оккупанты обстреливали Водяное, Новотроицкое и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Водяное, Новотроицкое, Широкино и Гнутово.
БМП оккупанты использовали по Широкино, Водяному и Лебединскому. Снайпер боевиков стрелял по Талаковке.
На донецком направлении танк боевиков неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из 120-мм и 82-мм минометов наемники обстреляли Троицкое, Новолуганское, Опытное, Авдеевку, шахту Бутовка, Луганское и Водяное.
Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Песках, Зайцево, Луганскому, Каменке и Троицкому.
На луганском направлении снайпер боевиков открывал огонь в сторону Лобачева.
Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий двое военных погибли, двое - получили ранения.
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