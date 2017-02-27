За день в Донбассе 56 обстрелов, один боец получил ранение

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 56 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день один раненый

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 56 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один военнослужащий ВСУ получил ранения.

На мариупольском направлении из 120-мм и 82-мм минометов оккупанты обстреливали Водяное, Новотроицкое и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Водяное, Новотроицкое, Широкино и Гнутово.

БМП оккупанты использовали по Широкино, Водяному и Лебединскому. Снайпер боевиков стрелял по Талаковке.

На донецком направлении танк боевиков неоднократно вел огонь по Авдеевке. Из 120-мм и 82-мм минометов наемники обстреляли Троицкое, Новолуганское, Опытное, Авдеевку, шахту Бутовка, Луганское и Водяное.

Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Песках, Зайцево, Луганскому, Каменке и Троицкому.

На луганском направлении снайпер боевиков открывал огонь в сторону Лобачева.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий двое военных погибли, двое - получили ранения.

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