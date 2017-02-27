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ОБСЕ: в зоне АТО могут возникнуть новые обострения боев

27.02.2017 23:44
По словам главы СММ ОБСЕ, тяжелое вооружение и близкое расположение позиций ВСУ и боевиков могут привести к новой и усиленной вспышке боев
ОБСЕ: в зоне АТО могут возникнуть новые обострения боев
Александр Хуг (фото - скриншот видео)

Если не произойдет радикальных изменений в нынешнем скоплении вооружений на линии контакта ВСУ и боевиков в зоне проведения АТО, то нельзя исключать новой, усиленной вспышки боев. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью Радио Свобода.

"Мы знаем, что вооружение все еще там есть, общественность знает, что это вооружение там есть, потому что мы об этом сообщаем. И если это оружие не уберут, нельзя исключать эскалации...его (вооружение - ред.) использовали в прошлом и их будут использовать в будущем, если уровень напряженности и недоверия сохранится", - сказал Хуг.

Ранее сегодня сообщалось, что за минувший день подконтрольные РФ бандформирования 56 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстановка в зоне АТО неспокойная.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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