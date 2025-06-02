"Война должна закончиться". В Трампе сообщили реакцию президента на удары по аэродромам РФ

Кэролайн Ливитт (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Реакция президента США Дональда Трампа на атаку Украины по стратегическим аэродромам России состоит в том, что "война должна закончиться". Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает телеканал Sky News.

"Реакция [Трампа] состоит в том, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, и погибли слишком многие люди", - утверждает чиновница.

По ее словам, президент США хочет, чтобы война закончилась за столом переговоров, и Трамп дал это понять президенту Владимиру Зеленскому и диктатору Владимиру Путину "как публично, так и приватно".