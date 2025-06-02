"Война должна закончиться". В Трампе сообщили реакцию президента на удары по аэродромам РФ
Реакция президента США Дональда Трампа на атаку Украины по стратегическим аэродромам России состоит в том, что "война должна закончиться". Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает телеканал Sky News.
"Реакция [Трампа] состоит в том, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, и погибли слишком многие люди", - утверждает чиновница.
По ее словам, президент США хочет, чтобы война закончилась за столом переговоров, и Трамп дал это понять президенту Владимиру Зеленскому и диктатору Владимиру Путину "как публично, так и приватно".
- СБУ заявила, что в результате спецоперации "Паутина" поражены 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Президент Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и что "офис" по ее осуществлению был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Корреспондентка американского телеканала CBS News со ссылкой на источники в администрации президента сообщала, что спецоперация была проведена без разведданных США.