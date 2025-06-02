"Війна має закінчитися". У Трампа повідомили реакцію президента на удари по аеродромах РФ
Реакція президента США Дональда Трампа на атаку України по стратегічних аеродромах Росії полягає у тому, що "війна має закінчитися". Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає телеканал Sky News.
"Реакція [Трампа] полягає в тому, що ця війна має закінчитися. Ця війна була жорстокою з обох сторін, і загинуло занадто багато людей", - стверджує чиновниця.
За її словами, президент США хоче, аби війна закінчилася за столом переговорів, і Трамп дав це зрозуміти президенту Володимиру Зеленському та диктатору Володимиру Путіну "як публічно, так і приватно".
- СБУ заявила, що у результаті спецоперації "Павутина" уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Президент Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України й що "офіс" з її здійснення був безпосередньо поруч з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Кореспондентка американського телеканалу CBS News з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомляла, що спецоперацію було проведено без розвідданих США.