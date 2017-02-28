За день в Донбассе погибли двое военных

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 56 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день двое погибших

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 56 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил ранения.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали Водяное, из минометов - Гнутово, Широкиною. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Гнутово. По Широкино и Новотроицкому вел огонь снайпер.

На донецком направлении танк боевиков обстрелял шахту Бутовка. Из 120-мм и 82-мм минометов - Зайцево, Троицкое, Новолуганское, Каменку, Авдеевку и Луганское.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Верхнеторецкое, Невельске, Богдановку, Авдеевку и Луганское.

На луганском направлении из 152-мм артиллерии оккупанты обстреливали Крымское, из стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новоалександровку.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий один украинский военный получил ранение, никто не погиб.

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