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В драке между участниками блокады и неизвестными пострадали трое

28.02.2017 18:42
Как сообщают в полиции Донецкой области, пострадали двое участников блокады и один человек со стороны нападавших
В драке между участниками блокады и неизвестными пострадали трое
Фото: dn.npu.gov.ua

Во время конфликта между участниками блокады временно оккупированного Донбасса и группой нападавших на ж/д станции Кривой Торец пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В частности, пострадали двое участников блокады: один (45 лет) получил перелом ноги в результате падения с поезда, другой (51 год) - ушиб лба. Обоим оказана медицинская помощь.

Со стороны нападавших пока есть информация об одном пострадавшем, который получил порез от бензопилы, отметили в полиции.

В то же время в так называемом штабе блокады торговли с оккупантами заявили о госпитализации троих пострадавших участников акции, при этом один из них якобы получил ножевое ранение.



В свою очередь начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин ответил на заявление народного депутата Семена Семенченко, обвинившего правоохранителей в бездействии во время конфликта: "Народный депутат Украины провоцирует сотрудников полиции. Все его действия за последний месяц направлены на создание конфликтных ситуаций, но этого не будет".

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28 февраля 2017 года "штаб блокады" заявил о якобы штурме неизвестными "редута" на станции Кривой Торец.

В полиции заявили, что задержали 37 человек, напавших на участников блокады.

Фото: dn.npu.gov.ua

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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