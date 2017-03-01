В Донецке боевики похитили женщину, придумали ей шпионаж: фото

Оккупанты обвинили местную жительницу в "шпионаже" для украинских спецслужб

В Донецке боевики подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР взяли в заложники местную жительницу Валентину Бучок, обвинив ее в "сотрудничестве с СБУ". Эту информацию LIGA.net подтвердил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Есть информация, что задержана женщина по их непонятному "кодексу", - отметил он.

Представитель СБУ подчеркнул, что заложница боевиков не имеет никакого отношения к Службе.

"Нужно понимать, что там небезопасно находиться (ОРДЛО, - ред.), сейчас на теме освобождения заложников много спекуляций со стороны ОРДЛО", - сказал Тандит.





Валентина Бучок (фото - скриншот видео)

Cмотрите также: СБУ сообщила подробности о переданных ОБСЕ списках заложников

Сайты боевиков сообщают, что задержанная Бучок "подозревается в шпионаже". Она работает электромонтером в ПАО ДТЭК.

Читайте также: Сегодня в Минске будут обсуждать освобождение заложников

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.