ОБСЕ о нападении боевиков: Это прямой вызов 57 странам-участницам

Первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг возмущен нападением террористов на наблюдателей во временно оккупированной Ясиноватой 24 февраля

Первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал прямым вызовом 57 странам-участницам нападение боевиков на наблюдателей в Ясиноватой. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Это прямой вызов коллективной воле 57 стран-участниц ОБСЕ. Это инцидент - ироничен, поскольку так называемая ДНР первой берет рупор и требует мониторинг обстрелов", - отметил Хуг.

Он уточнил, что наблюдатели именно этим и занимались, когда террористы стреляли в них.

По словам Хуга, миссия планировала запустить беспилотник для проведения мониторинга, когда услышали очередь из оружия в пяти метрах от себя.

Первый замглавы миссии добавил, что на прошлой неделе количество взрывов от артиллерии увеличилось на 250%, а минометного огня в 12 раз в Донбассе.





Фото: скриншот видео

"Горячей точкой остается треугольник Авдеевка -Ясиноватая-Донецкий аэропорт", на который приходится 46% нарушений режима прекращения огня", - сказал Хуг.

Он также добавил, что в районе Донецкой фильтровальной станции нужно развести войска, поскольку используется запрещенное минскими соглашениями оружие.

"Стороны размещены близко друг от друга, станция попадает под перекрестный обстрел", - подчеркнул Хуг.

24 февраля в Ясиноватой боевики ДНР обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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