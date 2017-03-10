В Донбассе применение тяжелого оружия выросло на 230% - ОБСЕ

Количество нарушений режима прекращения огня увеличилось в два раза на прошлой неделе, отметили ОБСЕ

Ситуация с безопасностью в зоне АТО значительно ухудшилась на минувшей неделе, поскольку использование тяжелого оружия увеличилось на 230%. Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, количество нарушений режима прекращения огня увеличилось в два раза.





Хуг подчеркнул, что это третья неделя по уровню насилия по сравнению с прошлым годом.

Первый замглавы миссии сказал, что использование танков, минометов, Градов выросло на 230% .

"Этот показатель включает не менее 400 случаев использования РСЗО", - подчеркнул Хуг.

Он добавил, что больше всего эскалация отмечалась в пяти точках Донбасса: треугольник Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт (1/4 нарушений от общего количества, - ред), Попасная - Первомайск и Троицкое - 20%, территория восточнее Мариуполя 20%, юго-восток от Светлодарска -15%, запад оккупированной Горловки - 10%.





По словам Хуга, обострение на фронте отмечалось в западных районах Луганской области.

"Если сравнивать с предыдущей неделей, то показатели просто ошеломляют, количество нарушений, зафиксированных в западных частях Луганской области увеличилось на 570%. Если говорить об оружии, которое запрещено минскими соглашениями, то СММ зафиксировала более 1500 взрывов от ударов от минометов и артиллерии и РСЗО . Это 70% от общего количества в Донбассе", - подчеркнул Хуг.

Он добавил, что на минувшей недели наблюдатели слышали 305 взрывов.

В оккупированной Горловке 8 марта за 3,5 часа было зафиксировано 271 взрывов.

3 марта сообщалось, что ОБСЕ заявила об эскалации:, боевики используют Грады, 220 взрывов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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