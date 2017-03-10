В Харькове мужчина задушил жену с ребенком и покончил с собой
В Харькове 27-летний местный житель подозревается в убийстве своих жены и 4-летней дочери. Мужчина покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.
Там уточнили, что подозреваемый покончил жизнь самоубийством, прыгнув с высоты.
Согласно сообщению правоохранителей, 10 марта 2017 года в 11:00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на улице Залесской обнаружены задушенными 30-летняя женщина и ее 4-летняя дочь.
Тела своих родных нашел отец погибшей, который забеспокоился, что дочь не отвечает на телефонные звонки.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена личность человека, предположительно совершившего данное преступление. Им оказался 27-летний муж погибшей и отец ребенка", - говорится в сообщении.
Факт происшествия был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК.
В настоящее время правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств, приведших к смерти семьи. Следственные действия продолжаются.
Как сообщает местное издание Городской дозор, перед тем как совершить самоубийство, спрыгнув с большой высоты, мужчина поставил свое траурное фото и венок.
13 февраля в Самарском районе Днепра мужчина привел в боевую готовность гранату Ф-1. В результате взрыва он погиб на месте.
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