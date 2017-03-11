Штаб: Боевики 107 раз обстреляли позиции ВСУ, двое погибших

На луганском направлении из Града, 152 мм артиллерии, 120 мм и 82 мм минометов и противотанковых ракетных комплексов было обстреляно Крымское

За минувшие сутки зафиксировано 107 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Двое украинские военных погибли, девять - ранены, семеро - травмированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии террористы вели огонь по Водяному и Гнутово. Из танка и 120 мм минометов была обстреляна Марьинка, из 120 мм и 82 мм минометов - Водяное, Николаевцы, Красногоровка, Талаковка, Павлополь, Гнутово. Их гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстрелил Тарамчук, Широкино, Павлополь и Водяное.

По Водяному боевики также вели огонь из БМП.

На донецком направлении гибридные войска РФ вели огонь по позициям ВСУ в районе Авдеевки. Из минометов разных калибров были обстреляны Камянка, Невельское, Зайцево, Новолуганское, шахта Бутовка, Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Опытное, Новгородское, Камянку, шахту Бутовку, Зайцево и Пески.

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Луганское было также обстреляно из БМП.

На луганском направлении из Града, 152 мм артиллерии, 120 мм и 82 мм минометов и противотанковых ракетных комплексов было обстреляно Крымское. Из 152 мм мртиллерии - Смоляниновое.

Снайперы обстреливали Новоалександровку.

Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Валуйское, Новозвановку, Новоалександровку.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики, выполнявшие задание в зоне проведения АТО и связь с которыми была потеряна в феврале 2017 года, оказались в плену террористов ЛНР. Это стало известно после того, как боевики выложили видео с допросом украинских разведчиков.

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