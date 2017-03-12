Во Львовской области осквернили памятник погибшим полякам: фото
Во Львове неизвестные совершили очередной акт вандализма в отношении памятников полякам. Об этом сообщает Варта-1 у себя в Facebook.
"Вандалы на кладбище в селе Подкамень Львовской области зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибших поляков. На центральном кресте оставили надпись "Смерть ляхам!", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/groups/govarta1
10 марта Варта-1 сообщала, что на Вулецких холмах вандалы обрисовали памятник польским профессорам, которых нацисты расстреляли в 1941 году. Администрация отреагировала и надписи сразу же были удалены.
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