Террорист Гиркин признался: боевики стреляют в мирных жителей

В среднем пророссийские наемники получают во временно оккупированном Донбассе 15 тысяч рублей в месяц

Бывший главарь боевиков ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), объявленный в розыск в Украине, признался, что боевики могут за небольшие деньги стрелять в местных жителей. Об этом он сказал в интервью одному из сепаратистских каналов.

Гиркин подчеркнул, что сейчас нельзя террористов назвать так называемым ополчением.

"Они получают деньги не из казны республики (боевики, - ред), они не ополченцы, нет уже ополчения, ополчение кончилось после Дебальцево. Это контрактники. Они за свои 15 тысяч рублей, которые там очень неплохие деньги, они, если понадобится, то и в свой народ будут стрелять. Там такой контингент. Там достаточно людей, которым вообще на все наплевать. Это не ополчение, подчеркиваю. Ополчения больше нет, это так называемая регулярная армия", - сказал Гиркин.

По информации LIGA.net, пророссийские наемники в оккупированном Луганске в среднем получают от 10 до 20 тыс рублей в зависимости от подразделений.

При этом, есть задержки по выплатам зарплат.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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