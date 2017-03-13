В штабе блокады заявляют о захвате редута СБУ и полицией

По данным штаба блокады, редут в Кривом Торце Донецкой области был захвачен силами СБУ и Спецподразделением полиции Корд

В штабе торговой блокады заявляют о штурме одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области. Об этом говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

"Информация о силовом разгоне подтвердилась. Сейчас редут на Кривом Торце захвачен силами СБУ и Спецподразделением полиции Корд. Штаб принимает меры для обороны других редут и освобождения незаконно арестованных", - говорится в сообщении.

Ранее в штабе сообщали, что по их информации, спецгруппа СБУ при поддержке БТР-ов и спецназа полиции якобы намерена изъять у участников блокады официально зарегистрированное оружие.

В полиции Донецкой области заявили, что сообщения о якобы планировавшемся разгоне - не соответствуют действительности.

"Подставной документ является очередной попыткой блокировщиков дезинформировать общественность и настроить сторонников блокады против представителей власти", - говорится в сообщении.

28 февраля штаб блокады заявил о штурме неизвестными редута в Кривом Торце. В полиции сообщение подтвердили и заявили задержании 37 подозреваемых в нападении.

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