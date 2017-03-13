В Волынскую ОГА вошли протестующие: требуют отпустить блокадников
Около 20:00 под зданием Волынской областной госадминистрации из-за сегодняшних событий в Кривом Торце собрались протестующие, позже участники акции вошли в здание ОГА и выдвинули требования. Об этом сообщает издание Волинські новини.
По данным СМИ, участники акции собрались по призыву луцкого активиста и депутата городского совета Николая Собуцкого, который у себя в Facebook отреагировал на задержание участников блокады.
Сначала протестующие обратились к главе Волынской ОГА Петру Гунчику и призвали его выполнить их требования, позже митингующие вошли в его кабинет и в сессионный зал ОГА.
Активисты выдвинули Гунчику три требования:
1) Освободить участников блокады;
2) Освободить от должности главу Донецкой полиция Вячеслава Аброськина;
3) Волынская ОГА должна выразить официальную поддержку блокады.
Фото: volynnews.com
Участники протеста заявляют, что не покинут здание Волынской ОГА пока требования не будут выполнены.
Ранее сегодня в штабе торговой блокады заявили о штурме сотрудниками СБУ и полиции одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области.
Позже в СБУ заявили, что в Донецкой области сотрудники Службы в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человек, у которых изъяли оружие.
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