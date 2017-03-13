В Волынскую ОГА вошли протестующие: требуют отпустить блокадников

В связи с задержанием участников блокады в здание Волынской ОГА вошли протестующие: требуют задержанных и уволить главу Донецкой полиции

Около 20:00 под зданием Волынской областной госадминистрации из-за сегодняшних событий в Кривом Торце собрались протестующие, позже участники акции вошли в здание ОГА и выдвинули требования. Об этом сообщает издание Волинські новини.

По данным СМИ, участники акции собрались по призыву луцкого активиста и депутата городского совета Николая Собуцкого, который у себя в Facebook отреагировал на задержание участников блокады.

Сначала протестующие обратились к главе Волынской ОГА Петру Гунчику и призвали его выполнить их требования, позже митингующие вошли в его кабинет и в сессионный зал ОГА.

Активисты выдвинули Гунчику три требования:

1) Освободить участников блокады;

2) Освободить от должности главу Донецкой полиция Вячеслава Аброськина;

3) Волынская ОГА должна выразить официальную поддержку блокады.







Фото: volynnews.com

Участники протеста заявляют, что не покинут здание Волынской ОГА пока требования не будут выполнены.

Ранее сегодня в штабе торговой блокады заявили о штурме сотрудниками СБУ и полиции одного из редутов, расположенного в поселке Кривой Торец Донецкой области.

Позже в СБУ заявили, что в Донецкой области сотрудники Службы в рамках проведения контрдиверсионных мер задержали 43 человек, у которых изъяли оружие.

Читайте также: Опубликовано видео разгона участников блокады в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.