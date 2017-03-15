Полицейские озвучили свою версию инцидента с Парасюком

По словам полицейских, депутат оскорблял полицейских и пытался спровоцировать конфликт

Полицейские озвучили свою версию вчерашнего инцидента с депутатом Владимиром Парасюком. Депутат оскорблял полицейских и пытался спровоцировать конфликт. Об этом заявил выступая в парламенте командир роты специального назначения при главном управлении Нацполиции в Донецкой области Юрий Голубан, передает корреспондент LIGA.net.

Он сообщил, что на блокпосту на въезде в Славянск его рота выполняла распоряжение по проведению контрдиверсионной операции. Цель усиления поста не допустить провоза в зону АТО оружия, боеприпасов, проверка людей. "Была информация о том, что пробралась диверсионная группа", - пояснил он.

По словам командира роты, около 19:00 к блокпосту подъехала колонна из 13 машин. Полицейские остановили машины, чтобы проверить документы и провести внешний осмотр. "Вышел Парасюк с матами с оскорблениями в адрес полиции: "чмошники, сепаратисты"... Я являюсь добровольцем с июня 2014 года. У меня в подразделении почти все участники АТО, ни одного сотрудника Беркута в роте нет, все остались на той стороне", - сказал полицейский.

Голубан отметил, что сотрудники полиции преградили дорогу, чтобы колонна прошла осмотр, так же как все, кто въезжает в зону АТО. "Выскочил Парасюк, набросился на меня с кулаками... Не попал", - сказал он.

Голубан сообщил, что полицейские готовы были пропустить Парасюка, как депутата, без осмотра, но настаивали на осмотре остальных участников колонны. "Он набрасывался на других сотрудников управления с кулаками, чтобы спровоцировать драку. На провокацию мы не поддались. Понимая, что у него не получается ничего раскачать, он побежал за мегафоном, дал команду всем выйти из машины, сформировал боевую группу из 40-45 человек и дал команду нецензурной бранью: бейте их! - сказал Голубан.

По его словам, сотрудники полиции предупредили, чтобы к ним не приближались передернули затворы. "Так как они приблизились вплотную, мы не могли сделать даже предупредительный выстрел", - отметил он.

Читайте также: Президент назвал позором инцидент с Парасюком в Славянске

Голубан сообщил, что дал команду отвести оружие и отойти на три метра, после чего спутники Парасюка массово применили газовые баллончики. "Три моих сотрудника сейчас находятся в Славянске со сложнейшими ожогами глаз и лица. Некоторые из нападавших стали хвататься за оружие, пытаясь им завладеть. Причин для применения оружия по 46 статье закона о Нацполиции у нас было предостаточно. Но если бы мы это сделали, была бы беда большая", - сказал он.

Потом, по словам Голубана, завязалась драка между нападавшими и сотрудниками полиции, нападавших удалось оттеснить на три метра, после чего им еще раз предложили пройти осмотр. "Мы начали пропускать, но тут на прорыв слева, справа пошли машины, одного моего сотрудника сбил Парасюк, когда маневрировал... В результате всех этих действий пострадало пять полицейских", - рассказал Голубан.

Он заявил, что удары, после которых у полицейских остались гематомы, наносил именно Парасюк. "Мы беззащитны перед такой деятельностью, в одной руке мандат, другой рукой бьет. Я считаю, что мы такого не заслужили. У меня в подразделении все участники АТО, почти все добровольцы. Ни одного сотрудника Беркута в роте сейчас нет, весь Беркут остался на той стороне. Парасюк начал угрожать мне лично и моим сотрудникам: "я вас всех, сук, понахожу, по одному передушу". Мы не заслужили такого обращения. Мы защищаем Родину, как можем, в тяжелейших условиях. Мы не жалуемся, просто такие действия приведут к беде большой... Мы все украинцы, если мы еще будем здесь собачиться, такого врага, как наш сосед, мы не победим никогда. Нам нужно быть сплоченными", - заявил он.

Читайте также: Аброськин: Против Парасюка нет уголовного производства

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.