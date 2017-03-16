Порошенко наградил полицейского-участника стычки с нардепом

Полковник Юрий Голубан, который третий год находится в составе сил АТО в Донбассе и на прифронтовой территории, получил орден За заслуги III степени

Полковник полиции Юрий Голубан, который докладывал вчера с трибуны Верховной Рады о конфликте полицейских в Донецкой области с группой людей во главе с народным депутатом Владимиром Парасюком, был награжден орденом За заслуги III степени. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Согласно указу президента Украины Петра Порошенко, командир роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Юрий Голубан награжден орденом За заслуги III степени - за весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга и проявленное при этом мужество", - говорится в сообщении.

Полковник полиции Голубан ранее служил в спецподразделениях МВД, СБУ и Минобороны. С началом вооруженной агрессии РФ вышел в июле 2014 года с пенсии и отправился добровольцем в составе батальона Киев-1 в зону АТО. Воевал в 2014-2015 годах в Марьинке и Красногоровке, участвовал в зачистке от боевиков Марьинки в дни провального штурма оккупантов 3-4 июня 2015 года. Был ранен, в 2015 году перенес операцию.

С июня 2016 года Голубан возглавляет роту полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Ранее некоторые СМИ распространили вброс одного из главарей боевиков о том, что Голубан в начале войны РФ против Украины воевал против сил АТО. Фейк был развенчан как чиновниками МВД, так и однополчанами Голубана.

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14 марта 2017 года возле Славянска была остановлена автоколонна людей, намеревавшихся участвовать в блокаде ОРДЛО. В составе группы был народный депутат Владимир Парасюк. Автоколонна проигнорировала указания правоохранителей и прорвалась через блокпост. Позднее ей преградили путь между Константиновкой и Краматорском. За нападение на полицейских открыто уголовное производство.

На следующий день, 15 марта, в Верховной Раде полицейские сообщили депутатам свою версию конфликта с "блокадниками" и Парасюком.

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