Боевики угрожали ОБСЕ похищением и обвинили их в обстреле села

Террористы оказывали давление на наблюдателей ОБСЕ на двух оккупированных участках Донбасса



Боевики приказали наблюдателям покинуть место, где на копре вблизи шахты Октябрьская, где была установлена камера СММ.



"Когда наблюдатели спустились на цокольный этажа копра, другой террорист угрожал им арестом. Патруль миссии был задержан на 11 минут", - сказали в ОБСЕ.



После того, как одному из боевиков позвонили, наблюдателей отпустили.



"На участке между КПВВ в Верхнешироковском и расположенным западнее блокпоста четверо террористов в агрессивной форме обратились к наблюдателям, обвиняя их в предполагаемом обстреле села, произошедшем часом ранее. Они заявили, что откроют огонь по следующему патрулю СММ, который заедет в село", - подчеркнули в ОБСЕ.







ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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