Суд разрешил вести досудебное расследование дела против Губарева

Павел Губарев в течение февраля - марта 2014 года принимал участие в захвате помещений органов государственной власти в Донецке, сообщают в ГПУ

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении члена террористической организации ДНР Павла Губарева. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Установлено, что гражданин Украины Губарев, находясь в Донецке, в течение февраля - марта 2014 года с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В результате этих действий, работа органов власти была парализована, что обусловило появление на территории Донецкой области террористической организации ДНР, добавили в ГПУ.

24 января 2017 года сообщалось, что в отношении Губарева планируется начать процедуру заочного осуждения.

В марте 2014 года Губарев провозгласил себя "народным губернатором", когда сепаратисты в Донецке захватили здание областной администрации.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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