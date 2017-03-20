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Госпогранслужба усилила контроль на границе с Беларусью

20.03.2017 20:39
На участке белорусско-украинской границы выставлены дополнительные пограничные наряды в связи с сообщением о прорыве автомобиля в пункте Александровка
Госпогранслужба усилила контроль на границе с Беларусью
Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба усилила контроль на украинско-белорусской границе из-за инцидента с задержанием автомобиля на КПВВ Александровка. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На участке белорусско-украинской границы уже выставлены дополнительные пограничные наряды, усилен контроль за соблюдением режима в пунктах пропуска и уточнено взаимодействие с белорусскими коллегами", - сказано в сообщении.

В ГПСУ сообщили что, что сегодня от белорусских коллег была получена информация о попытке прорыва через белорусский пункт пропуска Александровка автомобиля, который, якобы, следовал из Украины.

В результате проверки было установлено, что автомобиль иностранной регистрации границу Украины ни на въезд, ни выезд - не пересекал, отметили в ГПСУ.

 "Лица, которые, вероятно, находились в его салоне, в течение длительно времени тоже не следовали через государственную границу", - говорится в заявлении.

Сейчас украинские и белорусские пограничники совместно устанавливают все обстоятельства данного происшествия и мотивы лиц, находившихся в машине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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