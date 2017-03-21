Пожар на Оболони: эвакуированы 30 жильцов, есть пострадавшие
Вечером 20 марта в Киеве в жилом доме на Оболони вспыхнул пожар. Шестеро человек пострадали, еще 30 человек эвакуировали, сообщает портал Киев оперативный.
Пожар вспыхнул в доме на улице Лайоша Гавро, 14 в комнате уборщицы, которая расположена на первом этаже. Всего в результате пожара пострадали шесть человек, из них трое были госпитализированы: два ребенка и мужчина.
Фото: kyivoperativ.info
"Первыми на место прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны. Они же и начали эвакуацию. Всего эвакуировано более 30 человек", - сказано в сообщении.
28 февраля 2017 года на улице Институтской в Киеве произошел пожар в одной из квартир жилого дома. В квартире находились два человека преклонного возраста, которых вывели на свежий воздух. Медицинская служба осмотрела спасенных и не выявила никаких повреждений, которые могли бы стать причиной госпитализации
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