Обострение под Мариуполем: в городе паники нет - мэрия

Раненые украинские военные находятся в госпитале Мариуполя

В госпитале Мариуполя находятся пятеро украинских военных, которые были ранены вчера в Водяном, медикаментами они обеспечены. Об этом сегодня LIGA.net сообщил заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский.

"На базе станции скорой помощи у нас находится госпиталь, там они сейчас получают всю необходимую медицинскую помощь, проблем с этим нет, более тяжелых украинских военных отправили вчера в Днепр и другие госпитали на вертолете", - сказал Хотнянский.

По его словам, в связи с обострением под Водяным в городе паники нет.

"Обстановка спокойная, поселок находится в 40 км от Мариуполя. Нам больше слышно (взрывы, - ред), когда обстреливают Широкино", - добавил он.

20 марта сообщалось, что двое военных погибли и семь ранены из-за обстрела боевиками Водяного Донецкой области.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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