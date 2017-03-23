Полторак о Балаклее: Первым взорвался склад танковых снарядов

Первоначальный подрыв на арсенале под Балаклеев в Харьковской области произошел на складе, где хранились танковые снаряды. Об этом на брифинге рассказал глава Минобороны Степан Полторак.

"Те люди, который готовят диверсии, досконально знают не только, что они подрывают; они выбирают время, когда есть какое-то ослабление (охранного режима, - ред.) или когда очень сложно организовать реакцию на чрезвычайное происшествие. Они изучают схему охраны и места расположения опасных боеприпасов. Время для проведения диверсии - в 02:45 - было, вероятно, очень удачным. В прошлый раз на этой базе диверсия, если не ошибаюсь, была проведена примерно в то же время", - рассказал он.

По словам министра, в прошлый раз диверсия была проведена с применением беспилотников, с которых на склад сбросили зажигательные заряды.

Руководитель оборонного ведомства затруднился ответить на вопрос журналиста, когда военные и спасатели смогут локализовать и потушит пожар.

"Все зависит от направления ветра, разлета осколков и поражения других хранилищ. У нас там много железобетонных хранилищ, надеюсь, они выдержат нагрузку и проблем не будет... Там с самого начала было достаточно сил и средств, чтобы вовремя повлиять на ситуацию, делать все возможное, чтобы пожар не расширялся. Там с первой минуты работали два танка и пожарная техника, однако пожары на таких объектах, как правило, чрезвычайно сложные", - пояснил министр, добавив, что в первую очередь пострадали склады на открытых площадках.





Сегодня, 23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар , взрываются и разлетаются снаряды. Из близлежащей жилой застройки эвакуированы люди - всего около 20 тысяч человек. В городе охрану порядка во избежание мародерства. П о состоянию на 10:00 горит треть арсенала. Военная прокуратура говорит о диверсии. усилили охрану порядка во избежание мародерства. П

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