В Кальмиусском боевики разграбили более 10 домов - разведка

Боевики грабят дома местных жителей, применяя к ним физическую силу, и снимают постановочные кадры, переодевшись в форму ВСУ, с целью их дискредитаци

Главари российских оккупационных войск в оккупированной части Донбасса обнародовали распоряжение о личной ответственности командиров всех уровней за правонарушения, совершенные подчиненным личным составом, повлекшие возникновение конфликтных ситуаций с местным населением. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

22 марта трое боевиков в Кальмиусском самовольно покинули место службы с оружием и ограбили более десяти домов жителей города, применив к местным физическую силу. Во время побега преступники обстреляли автомобиль комендантской роты, ранен один российский военнослужащий.

"С целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, российскими журналистами с участием представителей Центра информационного противоборства Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ осуществляется подбор видеоматериала для создания фейковых видеороликов об обстреле передовых позиций 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК. К съемкам постановочных видеоматериалов привлекался личный состав полка, переодетый в форму военнослужащих ВС Украины", - сказано в сообщении разведки.

За минувшие сутки зафиксировано 84 обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков. Один украинский военный погиб, один - ранен. Под Широкиным террористы обстреливали силы АТО из 120 мм и 82 мм минометов, БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под Водяным - из Града и артиллерийских систем.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.