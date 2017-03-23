В результате взрывов в Балаклее пострадала женщина

По информации полиции, ранена 54-летняя женщина, СМИ сообщают о двух пострадавших

В результате событий в Балаклее с осколочным ранением в висок в местную больницу доставили 54-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о доставке женщины в одно из медицинских учреждений Харькова.

В то же время, СМИ сообщают о двух пострадавших.

23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. По состоянию на 10:00 горит треть арсенала.

По факту ЧП открыто уголовное производство, инцидент предварительно квалифицирован как диверсия.

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