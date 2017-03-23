USD:  26.85  27.15   EUR:  28.74  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В результате взрывов в Балаклее пострадала женщина

23.03.2017 14:34
По информации полиции, ранена 54-летняя женщина, СМИ сообщают о двух пострадавших
В результате взрывов в Балаклее пострадала женщина
Скриншот с видео

В результате событий в Балаклее с осколочным ранением в висок в местную больницу доставили 54-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о доставке женщины в одно из медицинских учреждений Харькова.

В то же время, СМИ сообщают о двух пострадавших.

23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. По состоянию на 10:00 горит треть арсенала.

По факту ЧП открыто уголовное производство, инцидент предварительно квалифицирован как диверсия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 