В результате взрывов в Балаклее пострадала женщина
В результате событий в Балаклее с осколочным ранением в висок в местную больницу доставили 54-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Решается вопрос о доставке женщины в одно из медицинских учреждений Харькова.
В то же время, СМИ сообщают о двух пострадавших.
23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. По состоянию на 10:00 горит треть арсенала.
По факту ЧП открыто уголовное производство, инцидент предварительно квалифицирован как диверсия.
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