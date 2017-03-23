В Антверпене мужчина на автомобиле пытался врезаться в толпу

Злоумышленник задержан полицией

В Антверпене, Бельгия, мужчина на автомобиле пытался врезаться в толпу людей на одной из оживленных торговых улиц. Об этом сообщает ВВС.

Злоумышленник задержан полицией.

Согласно сообщению, на машине задержанного - французские номера. Он был одет в камуфляж.

В городе усилены меры безопасности, на улицы выведены дополнительные наряды полиции.

22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.

23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.

Ответственность за нападение взяло на себя Исламское государство.

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