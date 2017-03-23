Сутки в АТО: погиб один украинский военный

Больше всего террористы нарушали режим тишины на мариупольском направлении, отметили в Минобороны

За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сегодня на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще один боец получил ранение", - сказал он.

На луганском направлении боевики 13 раз нарушили режим тишины, на донецком - 28, на мариупольском - 43.













За минувшие сутки было зафиксировано 84 обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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