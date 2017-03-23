Среди погибших в Лондоне нет украинцев - МИД

В опубликованных полицией Лондона списках убитых и раненых во время вчерашних терактов нет фамилий граждан Украины

Украинцев среди погибших в результате терактов вчера в Лондоне нет. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Полиция Лондона сообщила список погибших и раненых. Украинцев среди них нет", - говорится в сообщении МИД.

22 марта 2017 года в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.



Читайте также: Теракт в Лондоне: количество жертв возросло до пяти

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.