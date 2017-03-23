Среди погибших в Лондоне нет украинцев - МИД
23.03.2017 16:10
В опубликованных полицией Лондона списках убитых и раненых во время вчерашних терактов нет фамилий граждан Украины
Фото: EPA
Украинцев среди погибших в результате терактов вчера в Лондоне нет. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
"Полиция Лондона сообщила список погибших и раненых. Украинцев среди них нет", - говорится в сообщении МИД.
22 марта 2017 года в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.
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