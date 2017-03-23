Склад в Балаклее может гореть неделю - Гройсман

Премьер-министр прибыл в Харьковскую область на место происшествия

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области может продолжаться до семи дней. Об этом во время брифинга в Балаклейском районе сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.

"Мы видим ситуацию, как она развивается. Это до одной недели. Это может быть от нескольких суток до семи суток, так как мы рассчитываем. Все зависит от многих факторов ", - сказал Гройсман.

Гройсман также сообщил, что около 50% территории артскладов охвачено огнем. Об этом сообщает 112 Украина.



Он отметил, что точно оценить объем потерь можно будет после того, как погасят пожар. Также премьер добавил, что технически склад был обеспечен на высоком уровне.

23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. По состоянию на 10:00 горит треть арсенала. По официальным данным, пострадала женщина.

По факту ЧП открыто уголовное производство, инцидент предварительно квалифицирован как диверсия.

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