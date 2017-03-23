В Луганской области ДРГ боевиков подорвала мост: фото

Вчера ночью группа частично взорвала мост в Золотом

В Луганской области ДРГ пророссийских наемников подорвала мост, который соединяет Золотое-4 и Золотое-5. Об этом у себя в Facebook cooбщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам, 22 марта примерно в 21:30 ДРГ боевиков частично взорвала мост, который соединяет Золотое-4 и Золотое-5, между шахтой Родина и хутором Свободный.





"Мост находится в аварийном состоянии. Автомобильное сообщение ограничено", - отметил Клименко.

В полиции преступление квалифицировали как теракт. Проводятся оперативно-следственные действия.

17 марта сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР специально блокируют открытие первого автомобильного пункта пропуска в Золотом Луганской области, поскольку им есть что скрывать на оккупированной территории.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.