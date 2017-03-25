В Загребе задержали украинских фанатов за акцию у посольства РФ
25.03.2017 07:30
Футбольные фанаты устроили акцию против оккупации Крыма возле российского посольства в Хорватии
Фото: Максим Кицюк/Facebook
Группу украинских футбольных болельщиков задержала полиция возле посольства России в Загребе. Об этом сообщил один из болельщиков Максим Кицюк в Facebook.
Они проводили акцию против оккупации Крыма.
Украинцы провели около шести часов в первом отделении полиции Загреба. Они заплатили штраф.
"Штрафы в Хорватии за фанатские проделки - от 500 до 2000 евро", - написал Кицюк.
24 марта в отборочном цикле Чемпионата мира-2018 по футболу в матче Хорватия-Украина, проходившем в Загребе, победу одержала хорватская сборная со счетом 1:0.
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