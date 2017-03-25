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В Загребе задержали украинских фанатов за акцию у посольства РФ

25.03.2017 07:30
Футбольные фанаты устроили акцию против оккупации Крыма возле российского посольства в Хорватии
В Загребе задержали украинских фанатов за акцию у посольства РФ
Фото: Максим Кицюк/Facebook

Группу украинских футбольных болельщиков задержала полиция возле посольства России в Загребе. Об этом сообщил один из болельщиков Максим Кицюк в Facebook.

Они проводили акцию против оккупации Крыма.

Украинцы провели около шести часов в первом отделении полиции Загреба. Они заплатили штраф.

"Штрафы в Хорватии за фанатские проделки - от 500 до 2000 евро", - написал Кицюк. 

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24 марта в отборочном цикле Чемпионата мира-2018 по футболу в матче Хорватия-Украина, проходившем в Загребе, победу одержала хорватская сборная со счетом 1:0. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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