В Загребе задержали украинских фанатов за акцию у посольства РФ

Футбольные фанаты устроили акцию против оккупации Крыма возле российского посольства в Хорватии

Группу украинских футбольных болельщиков задержала полиция возле посольства России в Загребе. Об этом сообщил один из болельщиков Максим Кицюк в Facebook.



Они проводили акцию против оккупации Крыма.



Украинцы провели около шести часов в первом отделении полиции Загреба. Они заплатили штраф.



"Штрафы в Хорватии за фанатские проделки - от 500 до 2000 евро", - написал Кицюк.