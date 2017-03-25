На военные склады потратят почти 100 миллионов гривень - Селезнев

По словам Селезнева, на склад в Балаклее дважды нападали, и в этом году на сохранение складов потратят почти в два раза больше, чем в 2016

В этом году Министерство обороны потратит 92,3 миллиона гривень на военные базы, склады и арсеналы. Об этом сообщил офицер управления по связям с общественностью ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио Свобода.



По его словам, в прошлом году на это выдели 56,2 миллиона гривень.



"То есть деньги на обеспечение живучести складов выделяются и реализовываются", - сказал Селезнев.



Он пояснил, что после взрывов в 2005 году на военном складе в Сватово провели комплекс мер по повышению безопасности на всех складах и арсеналах.



Склад в Балаклее был создан еще в 1918 году и за время военных действий в Донбассе на него дважды совершали нападения.

"Первое (нападение - ред.) произошло 9 июня 2014 года на границе Харьковской и Донецкой областей. На колонну, которая двигалась из Балаклеи и перевозила боеприпасы напала ДРГ. А второе произошло 26 декабря 2015 года при тех же обстоятельствах, что и в прошлый четверг", - рассказал Селезнев.

В Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Балаклее Харьковской области погашен, последствия пожара продолжают ликвидировать. Ночью 25 марта снова зафиксированы взрывы разной интенсивности.

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