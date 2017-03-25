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В Балаклее мужчина ограбил квартиру соседа и школу - полиция

25.03.2017 10:48
По версии правоохранителей, 52-летний мужчина вынес из соседской квартиры и школы компьютеры и ледлампы
В Балаклее мужчина ограбил квартиру соседа и школу - полиция
Фото: npu.gov.ua

В Балаклее полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он обокрал квартиру соседа и школу. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.

Сотрудники батальона полиции спецназначения около 23:00 в пятницу, 24 марта, обнаружили мелкую технику около хозяйственного здания. Владельцем помещения оказался 52-летний местный житель.

У мужчины нашли и изъяли четыре компьютера и системных блока, коробку ледламп.

По информации правоохранителей, мужчина часть имущества вынес из соседской квартиры, а остальное - из школы.

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Мужчину задержали. 

24 марта в Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Балаклее Харьковской области погашен, последствия пожара продолжают ликвидировать. Ночью 25 марта снова зафиксированы взрывы разной интенсивности.

Из города эвакуировали больше 20 тысяч жителей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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