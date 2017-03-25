В Балаклее мужчина ограбил квартиру соседа и школу - полиция
В Балаклее полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он обокрал квартиру соседа и школу. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.
Сотрудники батальона полиции спецназначения около 23:00 в пятницу, 24 марта, обнаружили мелкую технику около хозяйственного здания. Владельцем помещения оказался 52-летний местный житель.
У мужчины нашли и изъяли четыре компьютера и системных блока, коробку ледламп.
По информации правоохранителей, мужчина часть имущества вынес из соседской квартиры, а остальное - из школы.
Мужчину задержали.
24 марта в Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Балаклее Харьковской области погашен, последствия пожара продолжают ликвидировать. Ночью 25 марта снова зафиксированы взрывы разной интенсивности.
Из города эвакуировали больше 20 тысяч жителей.
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