В Николаевской области выстрелом в голову убили мужчину

Телесные повреждения потерпевшему были нанесены во время конфликта, возникшего между двумя группами лиц на территории охотничьего угодья

В Николаевской области конфликт между двумя группами мужчин на территории охотничьего угодья привел к гибели мужчины в результате смертельного ранения в голову. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Ранение получил 29-летний местный житель. Мужчина скончался в больнице.

По информации полиции, телесные повреждения потерпевшему были нанесены во время конфликта, возникшего между двумя группами лиц на территории охотничьего угодья.

В ходе ссоры один из конфликтующих получил смертельное ранение, по предварительной информации, из оружия травматического действия.

Мужчине вызвали скорую, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Злоумышленник, открывший стрельбу, задержан полицией. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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