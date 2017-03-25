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СЦКК: в ОРДЛО создают условия для ухудшения гуманитарной ситуации

25.03.2017 13:17
Боевики не дают гарантий безопасности для ремонта объектов инфраструктуры, а российская сторона СЦКК согласовует только ремонт на оккупированной части
СЦКК: в ОРДЛО создают условия для ухудшения гуманитарной ситуации
Фото: Пресс-центр штаба АТО/Facebook

За период с 17 по 24 марта в СЦКК поступило 40 заявок на проведение ремонтных работ объектов инфраструктуры. Об этом сообщают в СЦКК.

Украинская сторона согласовала 19 заявок, при этом одна из них для работы в смежной зоне и пять - на подконтрольной боевикам территории. 

Но работы не могут начать, поскольку в ОРДЛО не предоставляют гарантий безопасности. 

Российская сторона в СЦКК согласовала 15 заявок и все они касаются ремонтных работ на подконтрольной террористам части Донбасса. 

Речь идет о заявках от ДТЭК Донецкоблэнерго, Укрзалізниця, Вода Донбасса и других. 

В сообщении отмечается, что российская сторона СЦКК не уделяет должного внимания проведению ремонтно-восстановительных работ. А представители ОРДЛО сознательно создают предпосылки для ухудшения гуманитарной ситуации в городах. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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