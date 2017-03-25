СЦКК: в ОРДЛО создают условия для ухудшения гуманитарной ситуации
За период с 17 по 24 марта в СЦКК поступило 40 заявок на проведение ремонтных работ объектов инфраструктуры. Об этом сообщают в СЦКК.
Украинская сторона согласовала 19 заявок, при этом одна из них для работы в смежной зоне и пять - на подконтрольной боевикам территории.
Но работы не могут начать, поскольку в ОРДЛО не предоставляют гарантий безопасности.
Российская сторона в СЦКК согласовала 15 заявок и все они касаются ремонтных работ на подконтрольной террористам части Донбасса.
Речь идет о заявках от ДТЭК Донецкоблэнерго, Укрзалізниця, Вода Донбасса и других.
В сообщении отмечается, что российская сторона СЦКК не уделяет должного внимания проведению ремонтно-восстановительных работ. А представители ОРДЛО сознательно создают предпосылки для ухудшения гуманитарной ситуации в городах.
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