СЦКК: в ОРДЛО создают условия для ухудшения гуманитарной ситуации

Боевики не дают гарантий безопасности для ремонта объектов инфраструктуры, а российская сторона СЦКК согласовует только ремонт на оккупированной части

За период с 17 по 24 марта в СЦКК поступило 40 заявок на проведение ремонтных работ объектов инфраструктуры. Об этом сообщают в СЦКК.



Украинская сторона согласовала 19 заявок, при этом одна из них для работы в смежной зоне и пять - на подконтрольной боевикам территории.



Но работы не могут начать, поскольку в ОРДЛО не предоставляют гарантий безопасности.

Российская сторона в СЦКК согласовала 15 заявок и все они касаются ремонтных работ на подконтрольной террористам части Донбасса.



Речь идет о заявках от ДТЭК Донецкоблэнерго, Укрзалізниця, Вода Донбасса и других.



В сообщении отмечается, что российская сторона СЦКК не уделяет должного внимания проведению ремонтно-восстановительных работ. А представители ОРДЛО сознательно создают предпосылки для ухудшения гуманитарной ситуации в городах.

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