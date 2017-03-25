Чтобы не допустить взможных диверсий, около складов разместили дополнительные посты

На складах обеспечения АТО усилили меры безопасности, особенно в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Расставляют дополнительные посты.



На прошлой неделе военные отрабатывали с пожарными действия на случай чрезвычайной ситуации.



Контролируются возможные пути нападения как с земли, так и с неба.

23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов.

По факту ЧП открыто уголовное производство, инцидент предварительно квалифицирован как диверсия.

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