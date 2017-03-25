USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

На складах обеспечения АТО усилили меры безопасности

25.03.2017 14:29
Чтобы не допустить взможных диверсий, около складов разместили дополнительные посты
На складах обеспечения АТО усилили меры безопасности
Скриншот

На складах обеспечения АТО усилили меры безопасности, особенно в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Расставляют дополнительные посты. 

На прошлой неделе военные отрабатывали с пожарными действия на случай чрезвычайной ситуации. 

Контролируются возможные пути нападения как с земли, так и с неба. 

23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов. 

По факту ЧП открыто уголовное производство, инцидент предварительно квалифицирован как диверсия. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 