На складах обеспечения АТО усилили меры безопасности
На складах обеспечения АТО усилили меры безопасности, особенно в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Расставляют дополнительные посты.
На прошлой неделе военные отрабатывали с пожарными действия на случай чрезвычайной ситуации.
Контролируются возможные пути нападения как с земли, так и с неба.
23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около Балаклеи Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом снарядов.
По факту ЧП открыто уголовное производство, инцидент предварительно квалифицирован как диверсия.
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