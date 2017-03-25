Около Водяного боевики стреляют из тяжелого вооружения - штаб
25.03.2017 15:45
По силам АТО в районе Водяного открывали огонь из 122-мм артиллерии и 82-мм минометов
Скриншот видео
В районе Водяного сохраняется напряженная обстановка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Сегодня боевики там сделали 20 выстрелов по позициям ВСУ из артиллерии калибром 122 мм, и выпустили четыре мины из 82-мм минометов.
Также силы АТО около Павлополя, Авдеевки и Новгородского обстреливают из 120-мм минометов.
Предварительно, раненых и погибших нет.
За прошлые сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных погибли, двое - ранены.
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