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Около Водяного боевики стреляют из тяжелого вооружения - штаб

25.03.2017 15:45
По силам АТО в районе Водяного открывали огонь из 122-мм артиллерии и 82-мм минометов
Около Водяного боевики стреляют из тяжелого вооружения - штаб
Скриншот видео

В районе Водяного сохраняется напряженная обстановка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Сегодня боевики там сделали 20 выстрелов по позициям ВСУ из артиллерии калибром 122 мм, и выпустили четыре мины из 82-мм минометов. 

Также силы АТО около Павлополя, Авдеевки и Новгородского обстреливают из 120-мм минометов. 

Предварительно, раненых и погибших нет. 

За прошлые сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных погибли, двое - ранены. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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