Около Водяного боевики стреляют из тяжелого вооружения - штаб

По силам АТО в районе Водяного открывали огонь из 122-мм артиллерии и 82-мм минометов

В районе Водяного сохраняется напряженная обстановка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Сегодня боевики там сделали 20 выстрелов по позициям ВСУ из артиллерии калибром 122 мм, и выпустили четыре мины из 82-мм минометов.



Также силы АТО около Павлополя, Авдеевки и Новгородского обстреливают из 120-мм минометов.



Предварительно, раненых и погибших нет.

За прошлые сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных погибли, двое - ранены.

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