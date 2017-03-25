В Трускавце вор семь раз за 12 дней ограбил одну и ту же квартиру

Знакомый дал мужчине ключи от квартиры, чтобы тот там переночевал. Воспользовавшись этим, злоумышленник вынес из квартиры личные вещи хозяина

В Трускавце полицейские задержали ранее судимого 29-летнего мужчину, который за 12 дней семь раз ограбил одну и ту же квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области.

Согласно сообщению, в конце прошлого года в Трускавецкое отделение полиции обратился родственник владельца одной из квартир города. Мужчина сообщил, что из квартиры были похищены компьютерная и бытовая техника, электроинструменты и другие вещи. Общая сумма нанесенного ущерба составила 39 тыс грн.

Полиция установила, что к совершению преступления причастен 29-летний житель Трускавца, неоднократно судимый за имущественные преступления. У него полицейские изъяли часть украденных из квартиры вещей.

"Мы установили, что в декабре прошлого года заявитель дал своему знакомому ключи от квартиры, чтобы тот там переночевал. Воспользовавшись этим, злоумышленник вынес из квартиры личные вещи хозяина. В течение двенадцати дней он семь раз обворовывал это помещение", - сообщил заместитель начальника Трускавецкого отделения полиции подполковник полиции Олег Наливайко.

Кроме того, подозреваемый в декабре совершил также кражу оборудования для леса в одном из торговых центров Трускавца на сумму более тысячи гривен.

По этим фактам было открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) УК. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее полиция разоблачила преступную группу, которая совершила более десяти разбойных нападений по всей Украине.

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