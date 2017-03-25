В Балаклею начали ходить поезда - Райгосадминистрация
Сегодня, 25 марта, восстановлено движение поездов до станции Балаклея в Харьковской области, которое ранее было остановлено в связи с пожаром на военной базе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Балаклейской РГА Степан Масельский.
"В 14:30 восстановлено движение поездов по станции Балаклея", - написал он.
Кроме того, Масельский сообщил, что КП БРР Балаклейский водоканал работает в штатном режиме, и опроверг слухи о прекращении водоснабжения города.
24 марта в Минобороны сообщили, что пожар на арсенале в Балаклее погашен, последствия пожара продолжают ликвидировать. Ночью 25 марта снова зафиксированы взрывы разной интенсивности.
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