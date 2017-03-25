В Балаклее обезврежено 300 взрывоопасных предметов - спасатели

Сейчас в Балаклее от ГосЧС работает 15 пиротехнических отделений (75 специалистов), а также 27 единиц техники

В Балаклее, где на военной базе произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, сотрудники пиротехнических отделений уже изъяли окло 300 взрывоопасных предметов. Об этом в эфире 112 Украина заявил начальник управления организации пиротехнических работ ГосЧС Олег Бондарь.

Он сообщил, что сейчас в Балаклее от ГосЧС работает 15 пиротехнических отделений (75 специалистов), а также 27 единиц техники.

Специалисты проводят оперативно реагируют на сообщения от жителей об опасных предметах. Всего на этот момент поступило 210 таких заявок, почти все они отработаны.

"Всего изъято около 300 взрывоопасных предметов", - сказал Бондарь.

По его словам, одиночные взрывы продолжаются. "Их интенсивность небольшая. Горения нет. Взрывы по мощности несущественные. Ситуация контролируемая. Мы очистим город за день-два", - отметил представитель ГосЧС.

Сегодня председатель Харьковской госадминистрации Юлия Светличная сообщила, что в Балаклею начали прибывать представители НАТО для разминирования военной базы.

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