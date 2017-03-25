Полиция ищет владельцев изъятых у начальника полиции Шостки вещей

Во время обысков в кабинете руководителя полиции Шостки обнаружены золотые слитки, ювелирные изделия и коллекция монет

Полиция просит откликнуться настоящих владельцев ценностей, выявленных при обысках у руководителей полиции города Шостки Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полиция отмечает, что после обнародования информации в СМИ к ним стали поступать сообщения от жителей разных областей Украины, которые узнали на видео и фото свои вещи.

В полиции попросили обращаться с подобными вопросами по контактному номеру телефона УВБ в Сумской области ДВБ Нацполиции 068-348-46-04.

На днях заместителя начальника полиции города Шостка Сумской области разоблачили на получении 7 тысяч гривень неправомерной выгоды. Во время обысков в доме руководителя подозреваемого, который имеет специальное звание полковника полиции, обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штыкножи и флаг Российской Федерации. В его кабинете обнаружены и изъяты $21,5 тыс, €150, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекция монет.

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