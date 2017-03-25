USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

СМИ: В центре Киева произошла стрельба, двое человек задержаны

25.03.2017 23:18
В центре Киева, по предварительной информации из-за ссоры, произошла стрельба. Один человек ранен, двое задержаны
СМИ: В центре Киева произошла стрельба, двое человек задержаны
Фото: hromadske.ua
В центре Киева на улице Омелянович-Павленко (бывшая улица Суворова) произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщает Hromadske с места происшествия.

Инцидент произошел у ресторана "Хмели-Сунели", по предварительной информации, из-за ссоры.

Один из участников инцидента был ранен в ногу. Его забрала скорая. Как сообщили Hromadske полицейские, уже задержаны два человека.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 