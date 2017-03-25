СМИ: В центре Киева произошла стрельба, двое человек задержаны
25.03.2017 23:18
В центре Киева, по предварительной информации из-за ссоры, произошла стрельба. Один человек ранен, двое задержаны
Фото: hromadske.ua
В центре Киева на улице Омелянович-Павленко (бывшая улица Суворова) произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщает Hromadske с места происшествия.
Инцидент произошел у ресторана "Хмели-Сунели", по предварительной информации, из-за ссоры.
Один из участников инцидента был ранен в ногу. Его забрала скорая. Как сообщили Hromadske полицейские, уже задержаны два человека.
Инцидент произошел у ресторана "Хмели-Сунели", по предварительной информации, из-за ссоры.
Один из участников инцидента был ранен в ногу. Его забрала скорая. Как сообщили Hromadske полицейские, уже задержаны два человека.
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