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ЧП в Балаклее: райадминистрация дополнительно выделила 2 млн грн

26.03.2017 23:55
Администрация оценит масштабы повреждений домов, чтобы предоставить необходимую помощь
ЧП в Балаклее: райадминистрация дополнительно выделила 2 млн грн
Фото: EPA

Балаклейская районная администрация дополнительно выделила из местного бюджета два миллиона гривень на ликвидацию последствий пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщается на сайте администрации. 

Решение приняли на внеочередной сессии.

В городе заканчивают восстанавливать электроснабжение, часть сел еще без электричества. 

Сегодня, 26 марта, газовая служба закончила обход и завтра начнут подключение газа в Балаклее и селе Борщевка. 

В райадминистрации будут оценивать масштабы повреждений домов и объектов инфраструктуры, чтобы предоставить необходимую помощь. 

Сегодня в Балаклее Харьковской области завершено разминирование.

Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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