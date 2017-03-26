ЧП в Балаклее: райадминистрация дополнительно выделила 2 млн грн

Администрация оценит масштабы повреждений домов, чтобы предоставить необходимую помощь

Балаклейская районная администрация дополнительно выделила из местного бюджета два миллиона гривень на ликвидацию последствий пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщается на сайте администрации.



Решение приняли на внеочередной сессии.



В городе заканчивают восстанавливать электроснабжение, часть сел еще без электричества.



Сегодня, 26 марта, газовая служба закончила обход и завтра начнут подключение газа в Балаклее и селе Борщевка.



В райадминистрации будут оценивать масштабы повреждений домов и объектов инфраструктуры, чтобы предоставить необходимую помощь.

Сегодня в Балаклее Харьковской области завершено разминирование.

Ночью 23 марта на складах воинской части в Балаклее Харьковской области начался пожар, сопровождающийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей, в самом городе усилили охрану порядка для предотвращения мародерства.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, над опасной зоной запрещены полеты, ограничено движение на дорогах.

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