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В Беларусь не пропустили автобус из Украины

27.03.2017 02:29
Автобус ехал из Киева в Минск, в нем были 57 украинцев, четверо американцев и один гражданин Индии
В Беларусь не пропустили автобус из Украины
Фото: tut.by

Белорусские пограничники вернули на территорию Украины автобус, в котором ехали 57 украинцев. Об этом сообщает Белта.

Инцидент произошел 25 марта в пункте пропуска Новая Гута. 

В автобусе из Киева в Минск ехали 62 в человека: 57 граждан Украины, четверо граждан США и один гражданин Индии. 

В пограничной службе Беларуси сказали, что "в отношении нескольких пассажиров проведены мероприятия по специальной проверке документов".

Группу не пропустили на территорию Беларуси и вернули в Украину. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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