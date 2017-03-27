В Беларусь не пропустили автобус из Украины
27.03.2017 02:29
Автобус ехал из Киева в Минск, в нем были 57 украинцев, четверо американцев и один гражданин Индии
Фото: tut.by
Белорусские пограничники вернули на территорию Украины автобус, в котором ехали 57 украинцев. Об этом сообщает Белта.
Инцидент произошел 25 марта в пункте пропуска Новая Гута.
В автобусе из Киева в Минск ехали 62 в человека: 57 граждан Украины, четверо граждан США и один гражданин Индии.
В пограничной службе Беларуси сказали, что "в отношении нескольких пассажиров проведены мероприятия по специальной проверке документов".
Группу не пропустили на территорию Беларуси и вернули в Украину.
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