В Беларусь не пропустили автобус из Украины

Автобус ехал из Киева в Минск, в нем были 57 украинцев, четверо американцев и один гражданин Индии

Белорусские пограничники вернули на территорию Украины автобус, в котором ехали 57 украинцев. Об этом сообщает Белта.



Инцидент произошел 25 марта в пункте пропуска Новая Гута.



В автобусе из Киева в Минск ехали 62 в человека: 57 граждан Украины, четверо граждан США и один гражданин Индии.



В пограничной службе Беларуси сказали, что "в отношении нескольких пассажиров проведены мероприятия по специальной проверке документов".



Группу не пропустили на территорию Беларуси и вернули в Украину.

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