Под Ивано-Франковском женщина совершила попытку самосожжения

Потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение Коломыйской больницы с диагнозом - "термические ожоги головы и верхних конечностей"

В субботу, 25 марта, в селе Пьядики Ивано-Франковской области местная жительница пыталась покончить собственную жизнь посредством самосожжения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Сообщение об инциденте поступило в местное управление ГСЧС вчера утром, в 07:40.

"25 марта 2017 года 32-летняя жительница Коломыйского района села Пьядики совершила попытку суицида путем самосожжения в собственном дворе", - сказано в сообщении.

Потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение Коломыйской больницы с диагнозом - "термические ожоги головы и верхних конечностей", ее состояние - средней тяжести.

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